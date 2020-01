Aerotrasporto: Boeing, peggior crollo di ordini in 16 anni

- La compagnia statunitense Boeing ha affermato che consegne e nuovi ordini dei suoi aerei di linea hanno raggiunto il punto più basso in oltre un decennio, poiché la messa a terra del 737 Max ha minato il business del gigante aerospaziale. Lo riferisce il "Wall Street Journal", aggiungendo che il costruttore di aerei Usa nel 2019 ha consegnato 380 velivoli, comprese le versioni militari dei suoi jet, il risultato più basso in 14 anni rispetto a quando raggiunse il record di 863 consegne sul suo rivale europeo Airbus. Il massimo delle consegne di Boeing nel 2018 è stato di 806 aerei. La società con sede a Chicago ha chiuso lo scorso anno con nuovi ordini per 246 jet commerciali di tutti i tipi, la comanda più bassa dal 2003. Oggi le azioni di Airbus sono aumentate dello 0,6 per cento, mentre Boeing ha guadagnato l'1,3 per cento con la consegna di oltre 787 Dreamliner - la sua più grande fonte di introiti con il Max messo a terra - mentre le consegne di jet militari ed elicotteri sono più che raddoppiate l'anno scorso. Proprio lo scorso anno l'la cancellazione di ordini è salita per entrambe le compagnie, in particolare per i velivoli più grandi poiché la crescita del traffico aereo si è rallentata e i vettori in alcuni mercati emergenti sono stati ostacolati dalla concorrenza e dai tassi di cambio volatili.(Was)