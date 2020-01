Brasile-Corea del Sud: firmato protocollo d'intesa per investimenti sull'infrastruttura portuale (2)

- Secondo il sottosegretario Piloni, il memorandum rafforzerà le relazioni tra i due paesi. "Con la firma del memorandum, verrà creato un rapporto tra funzionari governativi per affrontare in modo cooperativo le sfide in modo sostenibile, sicuro e competitivo per il settore portuale", ha affermato. Il ministro Seong Hyeok Moon, ha affermato che con la conclusione dei negoziati per l'accordo commerciale ci si aspetta un aumento degli scambi e degli investimenti in Brasile e in America Latina. "Con la costruzione di questo rapporto di cooperazione nell'area portuale, verrà compiuto il massimo sforzo per garantire che i risultati positivi di questa cooperazione siano collegati al sostegno degli investimenti stranieri nel settore", ha affermato. Con l'accordo, i due paesi saranno in grado di pensare ad aree di interesse comune e promuovere miglioramenti attraverso gruppi di lavoro sui temi della sicurezza operativa, dati regionali e benchmarking, competitività e prezzi dei carburanti alternativi e sostenibili, formazione e addestramento, nonché favorire l'organizzazione di eventi legati al settore portuale. (Brb)