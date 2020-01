Energia: società statunitensi colgono occasione di rifinanziamenti via obbligazioni

- Un rialzo a sorpresa delle obbligazioni societarie più rischiose sta fornendo il tanto necessario aiuto ad alcune società energetiche con rating creditizi più bassi, consentendo loro di emettere nuove obbligazioni per respingere le incombenti date di rimborso. Lo riferisce il "Wall Street Journal", precisando che sette società energetiche con rating di tipo speculativo hanno venduto circa 6 miliardi di dollari di obbligazioni la scorsa settimana. Si tratta dell'ammontare settimanale più alto da settembre 2014, poco prima che i prezzi del petrolio crollassero a novembre e rappresenta quasi il 60 per cento dell'emissione di obbligazioni ad alto rendimento totale nel periodo di cinque gironi, secondo Lcd, una sezione di S&P. Le aziende tra cui quella di perforazioni offshore Transocean e la società da scisti del Texas, Laredo Petroleum, stanno cogliendo l'opportunità prendere prestiti. (segue) (Was)