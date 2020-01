Energia: società statunitensi colgono occasione di rifinanziamenti via obbligazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni hanno iniziato a cambiare a dicembre con un improvviso aumento dell'appetito per il debito più rischioso, guidato in parte da un crescente ottimismo per le prospettive economiche, un aumento dei prezzi del petrolio e una mancanza di rendimento disponibile altrove nei mercati del reddito fisso. Per le società energetiche statunitensi, che hanno registrato un calo durante il boom degli scisti dell'ultimo decennio, l'inversione di tendenza del mercato ha creato una finestra di opportunità per rifinanziare il debito, allontanando così le scadenze imminenti. Secondo il Servizio investitori di Moody's le compagnie petrolifere e del gas nordamericane hanno più di 40 miliardi di dollari di debito in scadenza nel 2020 e più di 200 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. (Was)