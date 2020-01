Iran: ministro Esteri Zarif critica parti europee Jcpoa

- Parti europee del trattato sul programma nucleare dell'Iran (Jcpoa), Germania, Francia e Regno Unito sono stato duramente criticate dal ministro degli Esteri iraniano,Mohammad Javad Zarif, per aver deciso di avviare il meccanismo di risoluzione delle controversi previsto dall'accordo. Come riferisce l'agenzia di stampa “Irna”, durante un incontro con il sottosegretario agli Esteri tedesco Niels Annnen avvenuto a Nuova Dehli ieri 14 gennaio, Zarif ha definito “un errore strategico” l'annuncio di Germania, Francia e Regno Unito sull'attivazione della procedura per la risoluzione delle controversie stabilita nel Jcpoa. “Gli europei farebbero meglio ad adempiere ai propri obblighi previsti dall'accordo sul programma nucleare iraniano, invece di adottare misure punitive”, ha aggiunto Zarif. In una dichiarazione comune pubblicata ieri, i ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito, ossia Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian e Dominic Raab, hanno annunciato l'intenzione di avviare il meccanismo per la risoluzione delle controversie del Jcpoa. In tal modo, i tre paesi intendono rispondere al progressivo abbandono degli obblighi previsti dal trattato da parte dell'Iran. (Geb)