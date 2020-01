Usa: Democratici, raggiunti voti Gop per varo risoluzione Senato per limitare autorità militare Trump su Iran

- La risoluzione per frenare l'autorità militare del presidente Donald Trump in Iran ha abbastanza voti per passare in Senato. Lo hanno annunciato oggi, riferisce il "Washington Post", alcuni dei principali esponenti democratici, affermando che il senatore repubblicano del Maine Susan Collins si unirà ad altri tre membri dei Repubblicani (Gop) che avevano precedentemente annunciato il loro sostegno alla misura per invocare i "Poteri di guerra" del Congresso. "Ora abbiamo i 51 voti di cui abbiamo bisogno per la versione bipartisan", ha detto ai giornalisti il senatore Tim Kaine, primo firmatario della risoluzione, rimarcando che i Repubblicani Todd Young, Mike Lee e Rand Paul hanno deciso sulla misura di unirsi ai 47 Democratici. (segue) (Was)