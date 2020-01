Alitalia: Zanella (FI), ennesimo esborso a carico dei contribuenti (2)

- Per Zanella, "il governo Conte2 ha l'enorme responsabilità di avere fatto naufragare la costituzione del consorzio che già da maggio avrebbe potuto acquisire e operare per rilanciare la compagnia di bandiera. Nonostante Atlantia abbia infatti ribadito di non essersi sfilata come asserito dal ministro Patuanelli e anzi abbia dato disponibilità a proseguire il confronto, il medesimo Patuanelli ha ribadito anche la scorsa settimana che continuare a parlarne è inutile. Quindi per pregiudiziali ideologiche, come per Ilva, si stanno mettendo a rischio 12000 posti di lavoro. La confusione è grande sotto questo cielo in cui Alitalia continua a rimanere sospesa a mezz'aria più che a volare alto come dovrebbe - conclude la deputata - per colpa di un governo la cui responsabilità politica è enorme". (Rin)