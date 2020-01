Algeria-Italia: premier Conte il prossimo 16 gennaio ad Algeri

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, darà il via il prossimo giovedì 16 gennaio a una visita ufficiale in Algeria, secondo quanto si apprende. La visita segue quella del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, avvenuta lo scorso 9 gennaio. Il viaggio di Conte, che segue quello compiuto oggi in Egitto, avviene a pochi giorni dalla conferenza internazionale sulla Libia che si terrà a Berlino il prossimo 19 gennaio e che vedrà la presenza del premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, e del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, oltre a quella dei capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, Italia, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Repubblica del Congo, Egitto, Algeria e dei rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, Unione europea e Lega araba.(Res)