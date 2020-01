Smog Roma: parlamentari Fi, assurdo blocco a chi paga permessi Ztl

- "I romani pagano ormai da anni i tanti disservizi causati dalla giunta Raggi, ora a questa lunga lista si aggiunge anche l’ordinanza che vieta fino a giovedì 16 gennaio la circolazione nella Ztl ‘Fasciacerde’ per i motori Diesel fino all'euro 6". Lo dichiarano in una nota il coordinatore di Forza Italia a Roma Maurizio Gasparri, la deputata Annagrazia Calabria, e i parlamentari Sestino Giacomoni, Maria Spena, Andrea Ruggieri, Paolo Barelli, Alessandro Battilocchio, Francesco Giro, Renata Polverini, Paola Binetti. “Le misure percombattere lo smog - proseguono - sono chiaramente condivisibili, ma non possono risolversi in una generale penalizzazione. Molti cittadini pagano permessi salati per poter accedere con la propria macchina al centro della Capitale. A chi di loro ha un’autovettura che rientra nelle categorie bloccate dal sindaco verranno rimborsate le giornate in cui il permesso viene pagato ma non può essere utilizzato? Ancora una volta, questa amministrazione si conferma fallimentare". concludono. (Com)