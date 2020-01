Venezuela: Maduro invita Ue e Onu a osservare elezioni dell'Assemblea nazionale

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha invitato la "Mesa de dialogo nacional", istanza di dialogo tra partiti di governo e forze minori dell'opposizione, a invitare Unione Europea e Nazioni Unite come osservatori delle prossime elezioni dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato oggi dalle opposizioni. "Propongo di invitare l'Unione Europea, la segreteria generale delle Nazioni Unite, l'Unione africana e tutte le organizzazione mondiali", perché "vengano a vedere come il popolo del Venezuela, un popolo libero, elegge la sua nuova Assemblea nazionale", ha detto Maduro presentando il bilancio politico del 2019 (Memoria y Cuenta"), dinanzi all'Assemblea nazionale costituente (Anc). Il capo dello stato ha detto di condividere l'idea di "preparare e più ampie garanzie" ricordando comunque che con queste autorità elettorali "si sono svolte le elezioni che l'opposizione ha vinto largamente nel 2015". "Se vogliono venire dal mondo intero per conoscere le nostre elezioni, sono i benvenuti", ha aggiunto Maduro. (segue) (Brb)