Venezuela: Maduro invita Ue e Onu a osservare elezioni dell'Assemblea nazionale (3)

- Nel corso del suo intervento, Maduro ha anche la centralità dell'Assemblea nazionale costituente, un organo nato nel 2017 per iniziativa del governo ma contro il volere delle opposizioni. Presieduta da Diosdado Cabello - uomo di vertice del Partito socialista unido del Venezuela (Psuv) - la Assemblea nazionale costituente esercita molte delle funzioni attribuite in origine alla Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui attività - in virtù di una risoluzione della Corte suprema (Tsj) del 5 gennaio del 2016 - sono disconosciute dall'esecutivo. La costituente ha provveduto tra le altre cose a legiferare, nominare i giudici della corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) e autorizzare le indagini disposte dalla procura nei confronti dei parlamentari. (segue) (Brb)