Venezuela: Maduro invita Ue e Onu a osservare elezioni dell'Assemblea nazionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 7 gennaio, rivendicando come legittima la sua sola elezione, Guaidò è entrato nel palazzo legislativo e inaugurato la sessione dell'An. Il palazzo, riportano i media locali, era da ore presidiato dalla Guardia nazionale bolivariana. Guaidò, alla testa di un convoglio, si è avvicinato al perimetro dell'edificio e dopo circa mezz'ora di serrato confronto con le forze di sicurezza, è riuscito a entrare nei locali, come mostrano immagini diffuse dal Centro di comunicazione nazionale (il profilo social che funge da ufficio stampa della "presidenza ad interim"). Lo stesso Guaidò, una volta in aula, ha detto che altri deputati erano rimasti fuori dall'aula "ostaggio" delle forze di sicurezza. (segue) (Brb)