Venezuela: Maduro invita Ue e Onu a osservare elezioni dell'Assemblea nazionale (7)

- L'intera questione dovrebbe essere ora affrontata dalla Corte suprema. Ai deputati "che dicono di comporre la nuova giunta direttiva dell'An" - Parra e i suoi "vice", Franklin Duarte e José Gregorio Noriega - la sala costituzionale del Tsj chiede di trasmettere il verbale della seduta di voto, i numeri completi del voto e i dettagli sulla ratifica degli incarichi. Al tempo stesso la Sala costituzionale si dichiara competente ad esaminare un ricorso presentato per mettere fine alla "doppia presidenza" dell'Aula. Una iniziativa quest'ultima presentata da Enrique Ochoa Antich, identificato come uno dei "despolarizados", corrente politica che cerca una "terza via" tra chavisti e anti-chavisti. (Brb)