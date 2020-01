Migranti: caso Gregoretti, su voto su Salvini tutto rinviato a conferenza capigruppo Senato di domani

- (aggiornamento) - Tutto rimandato alla conferenza dei capigruppo del Senato che si riunirà domani alle ore 18. Mentre è ancora in corso la riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di palazzo Madama, dall'Ufficio di presidenza - che si è riunito a Sant'Ivo alla Sapienza - non è emersa nessuna richiesta specifica di modifica del calendario. Il nodo da sciogliere rimane quello della data del voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Tribunale dei ministri di Catania per la vicenda della nave Gregoretti, nei confronti dell'ex titolare dell'Interno Matteo Salvini, che le opposizioni hanno chiesto di far slittare a dopo le elezioni regionali. Il presidente dell'organismo, Maurizio Gasparri, ha sottolineato che nel corso dell'Ufficio di presidenza "potevano esserci delle proposte e non ci sono state" e ha anche aggiunto: "Per quanto riguarda noi", il voto "resta al 20 gennaio e nessuno ha proposto di modificarlo". Di parere differente Italia viva che con il senatore Francesco Bonifazi ha, invece, evidenziato: "Per noi l'organo che decide il calendario dei lavori è la conferenza dei capigruppo che si terrà domani, per Gasparri no". Da Iv sono arrivate, inoltre, richieste di istanze istruttorie aggiuntive in merito al tema dell'interesse pubblico, ma anche sulle perizie tecniche sanitarie e sull'ordine partito il 31 luglio scorso. Si attende quindi la riunione dei presidenti dei gruppi del Senato di domani, anche se la precedente conferenza dei capigruppo aveva deciso per la sospensione dei lavori di tutte le commissioni dal 20 al 24 gennaio, in occasione proprio della tornata per le Regionali. (segue) (Rin)