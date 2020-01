Migranti: caso Gregoretti, su voto su Salvini tutto rinviato a conferenza capigruppo Senato di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la maggioranza ha abbandonato i lavori della giunta in segno di protesta dopo aver visto respinta la richiesta di istruttoria sullo stato di salute dei migranti a bordo della nave. Inoltre i commissari di maggioranza hanno contestato anche la decisione di convocare per oggi l'ufficio di presidenza per decidere la data del voto. Da quanto è emerso, il centrodestra è riuscito a sovvertire ieri i rapporti di forza in giunta, grazie anche al voto dello stesso presidente Maurizio Gasparri, per via della concomitante assenza dei senatori, Pietro Grasso (Leu) e Mario Giarrusso (M5s). Entrambi impegnati in visite istituzionali con la commissione parlamentare Antimafia. La scorsa settimana, invece, Gasparri ha depositato la sua relazione, nella quale propone di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini, in quanto a suo dire "sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico governativo" chiamando in causa, quindi, il precedente esecutivo e lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (segue) (Rin)