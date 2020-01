Migranti: caso Gregoretti, su voto su Salvini tutto rinviato a conferenza capigruppo Senato di domani (3)

- Salvini oggi è tornato sulla vicenda parlando di "processo politico". Secondo l'ex ministro dell'Interno, intervenuto questa mattina ai microfoni dell'emittente radiofonica all'emittente "Rtl102, "per qualcuno la lealtà, l’onore, la parola data, valgono meno rispetto alla convenienza personale". "Posso stare simpatico o antipatico - ha aggiunto - ma chi ci ascolta sa che ho sempre voluto bloccare l’immigrazione clandestina". Il segretario della Lega ha spiegato di "rischiare" fino a 15 anni di detenzione, ma "ne vado orgoglioso". "Meno sbarchi – ha sottolineato - significa meno morti. E difendere l’onore e i confini di un paese è un dovere". "Se sono un criminale, il Pd me lo dica domani. Me lo dicano adesso Pd e M5s, non dopo le regionali. Forse si vergognano", ha attaccato Salvini in merito al rinvio del voto della giunta richiesto dalla maggioranza a dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna. Salvini ha inoltre attaccato il Partito democratico, in quanto, a suo dire, "vuole cancellare i decreti sicurezza" che avrebbero rafforzato le attività per la confisca dei beni mafiosi. Secondo il leader del Carroccio, "il Pd di Bonaccini vuole cancellare i decreti sicurezza, che tra le altre cose hanno dato più impulso all’attività dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati alla criminalità organizzata". Per Salvini, i dem vorrebbero "utilizzare i beni confiscati per l’accoglienza degli immigrati", mentre la Lega "la pensa diversamente" al riguardo, ricordando i numeri delle confische dei beni mafiosi operate nella regione quando guidava il Viminale. (Rin)