Alitalia: Cantone (M5s), via libera Camera è strada giusta per rilancio compagnia

- Luciano Cantone, deputato del Movimento cinque stelle e componente della commissione Trasporti di Montecitorio, a margine del suo intervento di oggi in Aula afferma in una nota che "con l’ok della Camera alla legge di conversione su Alitalia mettiamo in campo delle soluzioni per scongiurare lo stop lavorativo della compagnia e salvaguardare i dipendenti dai licenziamenti. Per anni su Alitalia si sono susseguite mancate occasioni e scelte discutibili, sia dei cosiddetti 'capitani coraggiosi' che non hanno salvato un bel nulla, sia di quei governanti che hanno caricato sulle spalle dello Stato, e dunque dei contribuenti italiani, il conto di debiti e cassa integrazione della compagnia. In attesa dell’approvazione al Senato - continua il parlamentare - sottolineiamo che con i 400 milioni necessari per proseguire l’attività e i sei mesi dati al commissario per avviare le procedure di cessione, imbocchiamo la strada giusta per rimettere Alitalia in condizione di stare sul mercato. In questa fase il commissario e il direttore generale potranno far tesoro, come peraltro ricordato dal ministro Patuanelli, del dossier realizzato da Ferrovie dello Stato che ha impiegato tempo e competenze per individuare un piano d’azione credibile, con un atteggiamento serio e costruttivo, al contrario di quello assunto da Atlantia. Questo è un passo fondamentale - conclude Cantone - per il rilancio di una compagnia importante per il Paese come Alitalia, ma continueremo a lavorare al fine di trovare le soluzioni più adatte in grado di farci completare con successo questo viaggio". (Com)