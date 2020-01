Perù: Corte costituzionale approva lo scioglimento Congresso

- Con quattro voti a favore e tre contrari, la Corte costituzionale peruviana (Tribunal Constitucional, Tc) ha ratificato la decisione di sciogliere il Parlamento (Congresso), presa a fine settembre dal presidente Martin Vizcarra in risposta a una crisi politica in atto nel paese. L'alta corte ha respinto la domanda di competenza presentata dal presidente del Congresso, Pedro Olaechea, contro la decisione del capo dello stato. Lo scorso ottobre il tribunale aveva annunciato la decisione di accogliere il ricorso di incostituzionalità presentato da Olaechea, respingendo tuttavia la richiesta sollecitata dallo stesso Olaechea di riaprire il Congresso in attesa del verdetto e cancellare le elezioni parlamentari convocate per il prossimo 26 gennaio. "L'operato di questo governo è, ed è sempre stato, nel rispetto della Costituzione. La decisione presa il 30 settembre del 2019 ne è una prova. Oggi il Tc, massimo interprete della Costituzione ha chiuso questo capitolo. Continuiamo a lavorare", ha scritto Vizcarra in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Brb)