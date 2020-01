Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia incontra i Campioni d'Italia U14 della Ostia Scacchi - Asd.Campidoglio (ore 16)VARIE- Presidio al Mise dei lavoratori del gruppo Secur Srl promosso da Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl.Mise (ore 10)- Il ministro della Salute Roberto Speranza interviene all l’inaugurazione del reparto di Oncologia pediatrica. Il ministro sarà accolto dai vertici istituzionali della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Giovanni Raimondi, presidente, Marco Elefanti, direttore generale, Rocco Bellantone, direttore governo clinico, Giovanni Scambia, direttore scientifico. Nel corso della visita al reparto di oncologia pediatrica del policlinico Gemelli, diretto dal professor Antonio Ruggiero, il ministro Speranza incontrerà l’equipe medica e sanitaria.Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs (ore 10)- Presentazione del progetto di abbattimento e ricostruzione delle palazzine di via Gasparri proprio nelcomprensorio al numero 41. Saranno presenti gli attivisti di Unione Inquilini Roma, direttore generale Andrea Napolitano e dell'assessore regionale alla Casa, Massimiliano Valeriani.Roma, via Gasparri (ore 12:30)- Primo appuntamento del progetto promosso dal servizio di psicologia ospedaliera della Fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs dedicati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere psicologico.Policlinico universitario A. Gemelli Irccs (ore 15:30)- Evento “Il lavoro cambia, anche noi” per presentare il nuovo logo dell’Unione Generale del Lavoro (Ugl) in occasione del 70esimo anniversario del sindacato.Spazio Novecento (ore 18)(Rer)