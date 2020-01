Usa: impeachment, McConnell annuncia per martedì prossimo inizio effettivo processo

- Il leader della maggioranza al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha dichiarato che il processo di impeachment del presidente Donald Trump inizierà effettivamente martedì prossimo, quando la Camera prenderà in considerazione il pacchetto di regole tese a governare il procedimento. Lo riferisce "Politico" per poi aggiungere che se la Camera invia domani gli articoli di impeachment al Senato, quest'ultimo potrebbe, questa settimana, far prestare giuramento ai senatori come membri della giuria.(Was)