Migranti: Lega su Gregoretti, maggioranza scappa, è senza coraggio e senza serietà

- La senatrice Erika Stefani, a nome della Lega, afferma che "una maggioranza senza coraggio e senza serietà pretende di ammettere delle integrazioni al caso Gregoretti senza votare, integrazioni che hanno l’evidente scopo di prendere tempo. Non hanno consenso nel Paese e neppure nella Giunta per le immunità. Non potranno scappare per sempre dal giudizio degli elettori". (Rin)