Usa: senatori Gop prevedono processo impeachment andrà oltre data Sotu

- I senatori Partito repubblicano statunitense si attendono che il processo di impeachment superi il la data del discorso sullo stato dell'Unione (Sotu), fissata per il 4 febbraio prossimo. I principali senatori repubblicani hanno segnalato oggi che il processo di impeachment del presidente Donald Trump probabilmente non si concluderà entro il mese in cui terrà il discorso annuale sullo stato dell'Unione. Lo riferisce "The Hill", precisando che la previsione arriva mentre i leader della Camera si preparano a votare domani, mercoledì 15 gennaio, l'invio degli articoli di impeachment al Senato, i cui membri si attendono che le dichiarazioni di apertura si tengano martedì prossimo, a due settimane dal discorso sullo stato dell'Unione del 4 febbraio. I Repubblicani del Senato affermano di voler un processo di impeachment relativamente rapido, con pochi o nessun testimone per la squadra legale di Trump o per i responsabili dell'impeachment della Camera. I membri del Gop (Grand old party, i Repubblicani) hanno affermato di aspettarsi che la prima fase del processo di impeachment durerà circa due settimane. Dopo la prima fase, i senatori dovranno ancora decidere se chiamare o meno testimoni aggiuntivi e, infine, votare per condannare o assolvere l'attuale inquilino della Casa Bianca.(Was)