Libia: Conte, linea italiana coerente, unica soluzione è politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio ha poi evidenziato: "Il nostro Paese non ha agende nascoste, questa è la nostra forza. Con qualsiasi attore straniero non ho mai avuto linguaggio o contenuti differenti, la nostra credibilità dipende anche dal fatto che abbiamo avuto sempre una linearità e coerenza di azione e obiettivi. Non siamo sicuri, allo stato, che arriveremo a Berlino con una tregua formalmente sottoscritta. L’importante, comunque, è che si arrivi con un “cessate-il-fuoco” sostanziale". (segue) (Rin)