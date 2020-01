Consiglio regionale lombardo: approvate mozioni su misure per disabili, sì a revisione criteri

- È stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia con 36 voti favorevoli e 32 contrari la mozione del Pd che impegnava la giunta a rivedere la delibera del 23 dicembre scorso sulle misure per le persone con disabilità, "ripristinando criteri ed entità del contributo come nel 2019 - si legge nel testo - incrementando l'attuale quota insufficiente di cofinanziamento con risorse autonome regionali". Il voto di questa mozione è stato segreto, su richiesta del Movimento Cinque Stelle, e la discussione in Aula si è svolta unitamente a un'altra mozione, presentata invece dalla maggioranza, che ha ricevuto anche in questo caso il sì dell'aula con 59 voti favorevoli e 12 astenuti. A questa seconda mozione sul tema il Pd, come precedentemente annunciato durante le dichiarazioni di voto dal capogruppo regionale Fabio Pizzul, si è astenuto. La mozione targata dalla maggioranza è stata emendata dalla Lega con la richiesta di aggiungere al dispositivo "nel contesto della Deliberazione XI/2720, valutare un incremento del livello minimo del buono mensile erogato da 400 a 600 euro". "Nessuno si rimangerà le delibere in questa maggioranza, al limite potrà migliorarle", ha commentato a caldo a margine del voto l'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini. (segue) (Rem)