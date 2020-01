Consiglio regionale lombardo: approvate mozioni su misure per disabili, sì a revisione criteri (2)

- "L'obiettivo - ha proseguito l'assessore - è cambiare il paradigma, perché così non abbiamo le risorse per far fronte a tutte le necessità, visti i numeri in continua crescita esponenziale. Il Consiglio aveva già votato all'unanimità nella primavera scorsa una risoluzione per la costituzione del fondo unico che cambia completamente il paradigma in cui saranno inseriti anche i fondi per il trasporto scolastico, e su questo continueremo a lavorare. Se dovessimo riportare, nell'ambito dell'assestamento, il livello minimo a 600 euro andando a trovare i fondi per poterlo fare, deroghiamo un criterio e allo stesso tempo aumentiamo i fondi. Questo può essere una base di partenza". "Il Consiglio ci chiede di rivedere i criteri nella direzione del fondo unico per la disabilità che è il percorso che sta seguendo la regione Lombardia. C'è la volontà da parte della maggioranza e dell'opposizione d'integrare i fondi e questo non può che trovarmi concorde e poi la volontà di dare una risposta più completa rispetto alle fragilità e ai bisogni delle famiglie. Su questo lavoriamo da mesi e andiamo avanti", ha concluso Bolognini. (Rem)