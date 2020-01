Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini partecipa alla presentazione della selezione italiana Bocuse d'Or ItalyRistorante Cracco Galleria Sala Mengoni (3° piano) via Silvio Pellico, 6 (ore 11.00)Festa di via organizzata dai cittadini e commercianti per l'attivazione del pilomat che impedisce l'accesso ai veicoli non autorizzati nella pedonale via Giulini alla quale partecipano, tra gli altri, l'assessore alla Mobilità Marco Granelli e il presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni.via Giulini, angolo via Camperio, via Dante (ore 12.00)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro di Claudio Martelli "L'antipatico. Bettino Craxi e la Grande Coalizione".Libreria Feltrinelli, in piazza Piemonte 2 (ore 18.30)REGIONEL'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli interviene alla conferenza stampa di presentazione della selezione italiana al "Bocuse d'Or Italy".Ristorante Cracco Galleria Sala Mengoni (3° piano) via Silvio Pellico 6 (ore 11.00)L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, su delega del presidente Attilio Fontana, e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) intervengono all'evento "Non Sprechiamo il Cibo: per un'alimentazione più sostenibile"; nell'occasione viene presentata la quarta edizione di "Momenti da non sprecare", un percorso rivolto alle nuove generazioni e alle loro famiglie con l'obiettivo di educare al consumo alimentare sostenibile.Spazio multifunzionale Presso, via Paolo Sarpi 60 (ore 11.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi visita l'azienda "I leprotti" di Abbiategrasso, un centro polifunzionale agri-turistico che riunisce attività produttive, ricettive,didattiche e naturalistiche."I leprotti", strada vicinale della Canova - Abbiategrasso/Mi (ore 15.30) (segue) (Rem)