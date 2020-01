Iraq: attacco missilistico su base militare Camp Taji a nordovest di Baghdad

- Un attacco missilistico avrebbe colpito questa sera la base militare irachena di Camp Taji, a nord-ovest di Baghdad in cui sono ospitati militari statunitensi. Lo riferisce l’emittente “Rudaw” che trasmette dalla regione autonoma del Kurdistan iracheno. Al momento non vi sono conferme ufficiali dell’attacco. Nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso l'Iran ha colpito con un raid di 13 missili balistici le basi irachene di Ayn al Asad e Camp Harir che ospitano rispettivamente i militari statunitensi inquadrati nella Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. L'attacco, che secondo gli Stati Uniti non ha provocato vittime, è avvenuto in risposta all'uccisione del 3 gennaio del generale iraniano e comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione, Qasem Soleimani, e del vicepresidente delle Unità della mobilitazione popolare irachena (milizie a maggioranza sciita, Pmu), Abu Mahdi al Muhandis.(Irb)