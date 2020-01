Messico: la vendita non va a buon fine, torna in patria l'aereo presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apparecchio potrebbe innanzitutto essere rimesso in vendita assieme ad altri velivoli in un'asta in due fasi che si concluderà entro il 27 febbraio. Nel caso di un risultato insoddisfacente, il "Pavon y Morelos" potrebbe anche essere lasciato nell'hangar e utilizzato per un programma di visite al pubblico o essere messo in affitto per occasioni puntuali. L'idea è quella comunque di accelerare i tempi per una soluzione che permetta di contenere le spese di mantenimento per le casse pubbliche. "Amlo" ha anche detto di aver offerto l'aereo agli Stati Uniti, in cambio di apparecchiature mediche, ambulanze, laboratori e apparecchi radiografici, ma di non aver avuto al momento risposte. (segue) (Mec)