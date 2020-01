Brasile-Paesi Bassi: firmato protocollo di intesa su cooperazione in aviazione civile

- I governi del Brasile e dei Paesi Bassi hanno sottoscritto oggi un protocollo di intesa (Mou) che rinnova per altri cinque anni un accordo nell'ambito dell'aviazione civile. Obiettivo dell'accordo, riporta il ministero delle Infrastrutture in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, è quello di espandere e approfondire la cooperazione tra i due paesi nel settore dell'aviazione civile basata su uguaglianza e mutuo vantaggio in termini pianificazione, navigazione aerea, formazione, innovazione, sostenibilità e biocarburanti. Negli ultimi 20 anni, i Paesi Bassi sono stati il secondo maggiore paese per investimenti diretti esteri (Ide) in Brasile, e sono attualmente uno dei principali partner commerciali del Brasile in Europa. Il documento è stato firmato a Brasilia dal ministro delle infrastrutture brasiliano, facente funzioni, Marcelo Sampaio e l'ambasciatore dei Paesi Bassi a Brasilia, Kees Van Rij. (Brb)