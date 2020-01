Autostrade: Aspi, già sottoposto a Mit piano emergenza in essere su viadotto Cerrano

- Autostrade per l'Italia informa, in una nota, che "la Direzione di Tronco di Pescara di Aspi, preso atto del parere favorevole del ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla riapertura del viadotto Cerrano ai mezzi pesanti, ha inviato un pronto riscontro allo stesso dicastero per informarlo che è già in essere una procedura interna di 'gestione delle eventuali emergenze'. Tale procedura deriva dal sistema di monitoraggio tramite sensori già attivo sul viadotto, che prevede l'acquisizione continuativa h24 di dati, trasmessi da estensimetri, clinometri e sonde fisse installati sulla struttura. Il piano di emergenza - continua la nota - viene attivato al superamento di determinate soglie di attenzione, validate dalla società specializzata Speri. La Direzione di Tronco, come richiesto dal Mit, darà immediato avvio alla condivisione della procedura con gli enti territoriali interessati rendendosi disponibile ad eventuali modifiche o integrazioni. Nella missiva la Direzione di Tronco informa inoltre di aver dato avvio ad una ulteriore campagna di indagine con lo scopo di installare gli ulteriori strumenti di misura dei movimenti del terreno richiesti dal Mit e peraltro già indicati nelle analisi tecniche svolte dai professionisti incaricati. Sulla base delle evidenze condivise - conclude la nota - la Direzione di Tronco presenterà a stretto giro nuova istanza all'autorità giudiziaria per la rimozione del divieto di transito al traffico pesante sul viadotto, ferme restando le altre limitazioni in atto" su quel tratto dell'autostrada A14. (Com)