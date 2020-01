Migranti: Gasparri (FI), nessuna modifica a calenario voto su Salvini per vicenda Gregoretti

- Il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di palazzo Madama, Maurizio Gasparri, ha affermato che non c'è "alcuna modifica del calendario" in merito al voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania nei confronti dell'ex titolare dell'Interno Matteo Salvini, per la vicenda della nave Gregoretti. "Dopo aver fatto le verifiche - ha aggiunto il parlamentare di Forza Italia - non ho riscontrato una cogenza sulla Giunta rispetto a quella decisione della capigruppo già presa e che non costringe la Giunta - organo paragiurisdzionale - a sospendere i propri lavori. Potevano esserci delle proposte e non ci sono state. Adesso alle 20 ci sarà la riunione della Giunta". Il senatore di FI ha parlato al termine dell'Ufficio di presidenza delll'organismo. Alla domanda se la questione possa essere sollevata alla conferenza dei capigruppo, Gasparri ha risposto: "Non ne faccio parte e non ho potere di condizionamento". Per quanto riguarda noi, ha concluso, il voto "resta al 20 di gennaio e nessuno ha proposto di modificarlo". (Rin)