Autostrade: rimborso pedaggio su A14 esteso da Aspi anche a giornate dal 20 al 23 dicembre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica, in una nota, che "dalla giornata odierna, gli automobilisti che nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 dicembre 2019 sono transitati sull'autostrada A14, subendo significativi ritardi nei tempi di percorrenza, potranno richiedere il rimborso del pedaggio. In particolare, è possibile presentare la richiesta per i transiti avvenuti tra le ore 12.00 di venerdì 20 dicembre e le 24:00 di lunedì 23 dicembre 2019. Si tratta di una estensione della misura già adottata da ASPI per i transiti nei giorni del contro-esodo natalizio. Il rimborso - prosegue la nota - sarà riferito al pedaggio corrisposto per la porzione di tratta percorsa tra Loreto e Val di Sandro verso Pescara e pari al 100 per cento dell'importo se il transito è avvenuto nelle fasce orarie in cui la velocità media registrata dai sensori presenti su strada è stata inferiore ai 50 km/h o del 50 per cento se inferiore a 60 km/h. Tali soglie sono state fissate in considerazione delle velocità medie registrate nei giorni omologhi di anni precedenti in assenza di restringimenti per lavori, risultate pari a circa 70 km/h. La richiesta di rimborso potrà essere inviata alla casella di posta elettronica info@autostrade.it. Gli utenti che hanno pagato tramite contanti dovranno allegare alla richiesta di rimborso la ricevuta che attesti il pagamento ed indicare il numero di targa del veicolo. Per i pedaggi corrisposti tramite Telepass o carte - conclude Aspi - è sufficiente comunicare il numero del titolo. Il rimborso verrà disposto tramite bonifico bancario".(Com)