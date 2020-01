Israele: Likud chiede a Bennet di accettare coalizione con estremisti di Otzma Yehudit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu Likud ha chiesto al leader della Nuova destra, Naftali Bennett, di aprire ad una eventuale coalizione con il partito di estrema destra Otzma Yehudit. Lo riporta il quotidiano israeliano "Times of Israel". In una nota, il Likud ha sottolineato che "la destra deve fare di tutto per evitare di perdere i voti”, osservando che “sfortunatamente, Bennett ha sprecato voti in aprile e alle scorse elezioni (in settembre) escludendo Otzma (Yehudit) dal proprio gruppo". Netanyahu ha lanciato un appello ai partiti a destra del Likud affinché corrano con un'unica lista, sostenendo che ogni preferenza espressa per un gruppo di destra che non riuscisse a entrare nella Knesset (parlamento monocamerale israeliano) potrebbe impedirgli di formare una maggioranza alle elezioni in programma per il prossimo 2 marzo. Bennett si rifiuta di allearsi con Otzma Yehudit e oggi ha dichiarato che unirsi a quest'ultimo partito, guidato dai seguaci del defunto rabbino estremista Meir Kahane, potrebbe "causare danni alle future generazioni".(Res)