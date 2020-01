Consiglio regionale lombardo: approvate mozioni su misure per disabili, sì a revisione criteri (3)

- (segue) Il consigliere della Lega Emanuele Monti ha dichiarato dopo il voto: "Il numero di persone con disabilità gravissime è aumentato in maniera esponenziale, passando dai 2.539 del 2014 ai 7.130 del 2019. Per il 2020 si stima saranno 9.200 circa. Da qui l'esigenza di creare un sistema per elargire a ogni famiglia i fondi adeguati attraverso un sistema di rendicontazione. Il nostro impegno è quindi di aumentare progressivamente i fondi per la non autosufficienza, in coerenza con la Risoluzione approvata l'anno scorso. Allo stesso tempo, tuttavia, chiediamo al governo nazionale di aumentare gli stanziamenti previsti per la disabilità". La consigliera Viviana Beccalossi del Gruppo Misto, durante la discussione in aula, ha precisato: "Ci troviamo a mettere una pezza di fatto a quella che è stata una leggerezza della giunta che ha approvato una delibera che ha messo le mani nelle tasche delle famiglie dei disabili senza essersi confrontata con il Consiglio, né con la maggioranza, né con la commissione Sanità, e nemmeno con le associazioni dei genitori e non che si occupano dei disabili. Va ringraziato il Pd per aver posto il problema, è inutile che ci giriamo intorno come maggioranza". Il capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi durante le dichiarazioni di voto ha ribadito come "su questi temi credo ci debba essere un'ampia convergenza, perché bisogna dare un segnale al mondo della disabilità che ha bisogno di supporto e aiuto da parte dell'istituzione regionale. Non si tratta di aver commesso un errore, ma di comprendere che c'è una platea che aumenta ed è evidente che c'è un ricalcolo del fabbisogno costante: impegniamoci quindi per incrementare i fondi per queste persone, ma dobbiamo anche avere la trasparenza di dire che non è solo la Regione a dover aumentare i fondi, ma anche lo stato centrale". (Rem)