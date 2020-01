Alitalia: Capitanio (Lega), ennesimo schiaffo governo a Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina

- Il deputato della Lega in commissione Trasporti alla Camera, Massimiliano Capitanio, afferma in una nota che "è vergognoso come il governo Pd-M5s abbia bocciato l'ordine del giorno della Lega che chiedeva maggiore attenzione agli aeroporti lombardi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Un provvedimento che non solo avrebbe portato ad una riorganizzazione ed efficientazione di Alitalia per quanto riguarda gli scali lombardi ma al tempo stesso avrebbe potenziato i servizi garantiti dalla stessa Alitalia in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Ancora una volta, però - aggiunge il parlamentare - Partito democratico e Movimento cinque stelle, dopo avere osteggiato le Olimpiadi di Milano-Cortina, dimostrano di non dare importanza a un evento centrale dal punto di vista sportivo, turistico ed economico, che porterà alla Lombardia almeno 3 miliardi di indotto e 2,5 milioni di turisti".(Com)