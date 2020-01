Consiglio regionale lombardo: approvate mozioni su misure per disabili, sì a revisione criteri (4)

- (segue) Con il voto segreto richiesto dal M5S e la conseguente approvazione della mozione del Pd, il consigliere Mammì ha parlato di una "maggioranza spaccata" aggiungendo che "grazie al voto segreto passa la richiesta di cambiare le regole e garantire fondi per il sostegno alla disabilità. Il dato politico è che il Consiglio regionale ha votato contro una delibera della giunta che penalizzava le persone disabili gravi e gravissime. La maggioranza evidentemente perde pezzi sui temi sociali, quelli che toccano le persone fragili". Il consigliere regionale del Pd Gian Antonio Girelli e il capogruppo Fabio Pizzul dopo l'approvazione hanno affermato: "L'assemblea ha fatto la sua parte e ha sconfessato la linea dell'assessore Bolognini, ma soprattutto ha ribadito che le persone disabili e le loro famiglie meritano rispetto. Ora vigileremo che la giunta regionale dia loro le risposte che si attendono". Il consigliere Michele Usuelli di + Europa durante la discussione nell'Aula consiliare ha parlato di un errore della maggioranza in merito alla delibera di dicembre. "Credo - ha detto - che la maggioranza, come può capitare, si sia sbagliata poco prima di Natale, e oggi abbiamo la possibilità di porvi rimedio". Dello stesso avviso anche l'opinione espressa dal consigliere Niccolò Carretta di Lce che prima del voto ha detto: "Per noi è uno scivolone, la delibera non è stata un regalo alle famiglie bisognose. Si torni indietro, nessuno lancia delle pietre in piazza, errare è umano, cerchiamo di non perseverare". (Rem)