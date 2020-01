Venezuela: Maduro presenta bilancio 2019 ad Assemblea nazionale costituente

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, presenta oggi il bilancio politico del 2019 ("Memoria y Cuenta") nella sede della Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento controllato dai partiti di governo, non riconosciuto dal grosso delle opposizioni e da parte della comunità internazionale. "Compatrioti. Nel rispetto del mandato costituzionale e delle istituzioni legittimamente costituite, oggi mi recherà nella Plenipotenziaria Assemblea nazionale costituente per presentare al popolo venezuelano la 'Memoria y Cuenta 2019'", ha scritto il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'appuntamento era stato anticipato in giornata dal ministro delle Comunicazione Jorge Rodriguez. (segue) (Brb)