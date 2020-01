Venezuela: Maduro presenta bilancio 2019 ad Assemblea nazionale costituente (2)

- Maduro conferma così la centralità di un organo nato nel 2017 per iniziativa del governo ma contro il volere delle opposizioni. Presieduta da Diosdado Cabello - uomo di vertice del Partito socialista unido del Venezuela (Psuv) - la Assemblea nazionale costituente esercita molte delle funzioni attribuite in origine alla Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui attività - in virtù di una risoluzione della Corte suprema (Tsj) del 5 gennaio del 2016 - sono disconosciute dall'esecutivo. La costituente ha provveduto tra le altre cose a legiferare, nominare i giudici della corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) e autorizzare le indagini disposte dalla procura nei confronti dei parlamentari. (segue) (Brb)