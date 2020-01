Venezuela: Maduro presenta bilancio 2019 ad Assemblea nazionale costituente (3)

- L'An, d'altro canto, è nel pieno di una nuva dura crisi istituzionale. Il caso è quello relativo all'elezione, avvenuta il 5 gennaio, di due diversi speaker dell'Aula, Juan Guaidò e l'oppositore "dissidente" Luis Parra. La prima votazione ha portato alla vittoria di Parra, appoggiato da parte del'opposizione e dal partito di governo Psuv (Partito socialista di unità venezuelana). Una seduta contestata da Guaidò: secondo quanto denunciano diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, in corsa per una conferma nell'incarico e cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. (segue) (Brb)