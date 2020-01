Gaeta: non paga 10mila euro di pedaggi autostradali, sequestrata targa auto

- Non ha pagato pedaggi autostradali accumulando un conto di 10mila euro, ma è finito nella rete dei controlli della polizia del commissariato di Gaeta. A commettere il reato un 37 enne romano residente a Gaeta. Denunciato per truffa ed insolvenza fraudolenta da Autostrade per l'Italia, l'uomo è stato identifica dagli agenti mentre era alla guida del suo veicolo alla quale è stata sequestrata la targa e la carta di circolazione. La strategia dell'"evasore di pedaggi" era sempre la stessa, più volte ripresa dai sistemi di videosorveglianza dei caselli autostradali: si accodava alle auto dotate di Telepass e, approfittando dell'automatico sollevamento della sbarra, oltrepassava la barriera senza pagare. (Rer)