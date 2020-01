Alitalia: Zanella (FI), ennesimo esborso a carico dei contribuenti

- Federica Zanella, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sul decreto legge su Alitalia, ha invitato a considerare il provvedimento "non un punto di arrivo, ma solo una stazione intermedia, l'ennesima, di una lunga via crucis che vedrà altri esborsi da parte dei cittadini e che, alla fine, con ogni probabilità, si concluderà con l'ingresso dello Stato nel capitale Alitalia. FI non può votare a favore di questo decreto, poiché contrari da sempre ad ogni ipotesi di nazionalizzazione delle perdite e favorevoli ad una soluzione di mercato. Ma per il forte senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato la sua azione politica e in considerazione del fatto che Alitalia è un asset strategico per il nostro paese e il personale un patrimonio da tutelare - ha anticipato la parlamentare - ci limiteremo ad una sofferta astensione, augurandoci che a breve questo governo sia in grado di tracciare una rotta sensata, un ossimoro rispetto alle sue capacità. Novecento milioni bruciati, una sequenza infinita di proroghe, nessuna trattativa di cessione andata in porto, nessun piano industriale in vista: è questo il bilancio, amaro, dal 2017 a oggi, su Alitalia, frutto di una mancanza di lungimiranza e mancanza totale di strategia. I nostri appelli, con i quali abbiamo chiesto più volte, una strategia per salvare e rilanciare Alitalia, che andasse oltre gli slogan elettorali e che soprattutto tenesse in considerazione ogni singolo euro che grava sulle tasche degli italiani, sono rimasti lettera morta. Oggi - ha affermato l'esponente azzurra - ci troviamo di fronte ad un'ulteriore richiesta, l'ennesima, di 400 milioni di euro, da versare 'in bianco' nelle casse dell'azienda che brucia 900 milioni di euro al giorno". (segue) (Rin)