Alitalia: via libera da Aula Camera a decreto con 256 sì

- Via libera da parte dell'Aula della Camera con 256 sì, nessun voto contrario e 171 astenuti, al decreto "recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria". Le opposizioni di centrodestra - Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia - hanno scelto di astenersi sul testo. Il provvedimento passa adesso all'esame del Senato, dove deve essere converito in legge entro fine gennaio, pena la sua decadenza. (Rin)