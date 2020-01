Venezuela: Maduro invita Ue e Onu a osservare elezioni dell'Assemblea nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso il capo dello stato ha parlato della nuova crisi istituzionale nata con il giuramento parallelo di Juan Guaidò e Luis Parra - oppositore dissidente - come presidenti della stessa An. Un caso che per il presidente è risultato di un "insieme di politiche fallimentari, di corruzione interna, di incoerenze e di sconfitte". È necessario che le parti si siedano a un tavolo "a discutere", ha aggiunto il presidente lanciando un appello "all'opposizione guadoista, ridotta e divisa", al settore emergente dell'opposizione "che ha preso la giunta direttiva con i voti della maggioranza e al Blocco della Patria", la coalizione che ruota attorno al Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). (segue) (Brb)