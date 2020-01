Governo: Occhiuto (FI), diviso sul cuneo fiscale, unito solo quando alza le tasse

- Roberto Occhiuto, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha osservato ai microfoni del Tg1 che "con il governo giallorosso l'Italia non conta nulla in politica estera. E in economia si dividono anche sul cuneo fiscale, perché sono sempre d'accordo quando alzano le tasse, ma litigano quando c'è da abbassarle".(Rin)