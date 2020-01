Italia-Oman: ministro Boccia a Mascate per cerimonia condoglianze sultano Qabus

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sarà in serata a Mascate, capitale dell'Oman, per la cerimonia di condoglianze alla famiglia del sultano Qabus bin Said al Said per rappresentare il cordoglio del governo italiano. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro. Domani mattina il nuovo sultano, Haitham ben Tarek, incontrerà il ministro Boccia, il re Filippo del Belgio e il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo. Il sultano Qabus è morto lo scorso 10 gennaio all’età di 79 anni, dopo che le sue condizioni di salute erano notevolmente peggiorate negli ultimi mesi. (Res)