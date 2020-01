Georgia: presidente, necessario ripristinare colloqui di Ginevra su territori occupati

- La comunità internazionale dovrebbe ripristinare il formato dei colloqui internazionali di Ginevra per risolvere il conflitto in corso nei territori occupati della Georgia, dandogli nuovamente importanza in termini politici. Lo ha dichiarato la presidente del paese caucasico, Salome Zurabishvili, a proposito delle tensioni di oggi lungo la linea di occupazione. “La diplomazia è l’unico modo che abbiamo per risolvere i problemi del genere in aree che non sono sotto il nostro controllo diretto: è proprio per questo che ho ribadito più volte la necessità di ripristinare la piattaforma dei colloqui internazionali di Ginevra”, ha detto la presidente. In precedenza, il Servizio per la sicurezza nazionale georgiano ha riferito che le forze che controllano le regioni occupate dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud (nota anche come Tskhinvali) hanno eretto nuove barriere artificiali lungo la linea di occupazione, in prossimità del villaggio di Chorchana. (Res)