Legge elettorale: Macina (M5s), non accettiamo lezioni da chi ha scritto e votato il Porcellum

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Anna Macina, afferma in una nota che "l'azione del presidente della commissione, Giuseppe Brescia, è stata sempre limpida e corretta e il confronto con l'opposizione c'è stato e continuerà ad esserci. Qualcuno, non avendo argomenti, cerca di buttarla in caciara perché non ha interesse che si parli di una legge elettorale a favore dei cittadini. E' stato presentato un testo base, che mantiene l'impianto proporzionale - continua la parlamentare - con uno sbarramento del cinque per cento, che noi riteniamo essere un ottimo punto di partenza per l'avvio di un dialogo in Parlamento. Non accettiamo lezioni da chi ha scritto e votato il Porcellum, dichiarato incostituzionale dalla Consulta e definito come un'oscenità dallo stesso Calderoli, che sostituì proprio il Mattarellum che ora qualcuno, singolarmente, torna a sostenere". (Com)