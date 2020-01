Israele-Iran: Netanyahu, non consentiremo a Teheran di ottenere armi nucleari

- Israele non consentirà all'Iran di ottenere armi nucleari. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video messaggio pubblicato oggi sui social media. "Sappiamo esattamente cosa sta succedendo con il programma nucleare iraniano", ha aggiunto. Netanyahu ha anche invitato le potenze occidentali a utilizzare la clausola delle "sanzioni automatiche" contro l'Iran alle Nazioni Unite. Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato oggi l’intenzione di attivare il meccanismo di risoluzione delle controversie all’interno dell’accordo sul nucleare iraniano per spingere Teheran a rispettare gli obblighi presi nel luglio 2015 a Vienna. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri dei tre paesi (Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian e Dominic Raab), hanno sottolineato di essere stati "lasciati senza scelta, date le azioni dell'Iran” che non sta rispettando i suoi impegni. Il gruppo afferma che riferirà "la questione alla commissione mista nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie, come stabilito" nell'accordo nucleare. In una dichiarazione separata, il ministro degli Esteri tedesco Maas ha dichiarato che i tre paesi europei "non possono più lasciare senza risposta le crescenti violazioni iraniane dell'accordo nucleare". "Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo preservare l'accordo e giungere a una soluzione diplomatica all'interno dell'accordo", ha aggiunto. "Affronteremo questo problema insieme a tutti i partner nell'accordo. Chiediamo all'Iran di partecipare in modo costruttivo al processo negoziale che sta per iniziare". (segue) (Res)