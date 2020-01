Ex Ilva: Labriola (FI), governo eviti annunci roboanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, sostiene che "sull'ex Ilva bisognerebbe evitare annunci roboanti. Forse il New green deal europeo concederà all'Italia 4 miliardi di euro, ma non saranno tutti investiti nel l'acciaieria tarantina ma una parte sarà dedicata anche alla Sardegna e molto probabilmente alla Lombardia e al Piemonte. Inoltre - precisa in una nota -, sarebbe bene ricordare che questi soldi verranno erogati solo in caso di progetti credibili e su questo punto il governo latita. Oggi, poi, si festeggia per aver trovato le risorse volte a incrementare il reddito dei lavoratori in Cigs. Senz'altro una notizia positiva ma i lavoratori chiedono un lavoro, la sicurezza e una prospettiva credibile per il futuro non la cassa integrazione". Intanto, prosegue la deputata azzurra, "aspettiamo di vedere cosa succede il 31 gennaio quando Arcelor Mittal, l'amministrazione straordinaria di Ilva e il governo si incontreranno per stabilire come procedere nella trattativa, e in tutto questo aspettiamo il decreto cantieri Taranto tanto sbandierato ma senza visione, senza prospettiva e senza risorse. Ecco tradotta l'ennesima presa in giro del governo ai cittadini e lavoratori sul futuro di Taranto, che continua ad essere un hot spot degli immigrati, mentre il governo fa orecchie da mercante di fronte alle legittime richieste dei sindacati delle forze di polizia che non sanno più come dividersi tra emergenza criminalità e immigrazione".(Com)