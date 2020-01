Brasile: governo aumenta stime crescita, nel 2020 pil al 2,40 per cento

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha aumentato le previsioni di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del paese dal 2,32 al 2,40 per cento nel 2020. La proiezione è contenuta nel bollettino macrofiscale pubblicato oggi dal dipartimento di politica economica del ministero. "Nella seconda metà del 2019, l'economia brasiliana ha mostrato segni forti di ripresa del ritmo di crescita dell'attività economica. C'è stato un aumento dell'occupazione e del reddito, con una conseguente riduzione del tasso di disoccupazione", fa sapere il ministero dell'Economia in una nota. L'esecutivo prevede che le riduzioni del tasso di interesse di base, attualmente al minimo storico del 4,5 per cento annuo, inizieranno a influire sull'attività economica nella prima metà di quest'anno "in particolare dal secondo trimestre". (segue) (Brb)